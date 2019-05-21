مي عمر تقع في حب أحمد السقا في «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “ولد الغلابة”، للنجم المصري أحمد السقا، ذهاب (عيسى) أحمد السقا إلى (فرح) مى عمر إلى القاهرة، وجلس معها في شقتها الجديدة التي استأجرتها لتبتعد عن توتر الصعيد.

ويبدو أن (فرح) مى عمر وقعت في حب السقا، إذ إن الحلَقات القادمة تستعرض تطورات لعلاقتهما، واستعرضت الحلقة الخامسة عشرة عددا من المشاهد الرومانسية بينهما.

واختتمت أحداث الحلقة بذهاب (رشوان) عماد زيادة إلى (فرح) وطرق عليها باب شقتها، قائلًا لها “مبروك على الشقة الجديدة”، حيث إنه يريد معرفة مخزن المخدرات منها.

ويشارك في بطولة مسلسل “ولد الغلابة”، أحمد السقا، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفى، انجى المقدم، هبة مجدى، مى عمر، سلوى عثمان، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

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وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تعرضه لإصابة في ساقه، خضع على إثرها لعملية جراحية بها.

الفنان المصري نشر صورة للطبيب الذي أجرى له الجراحة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ووجه له رسالة شكر، بقوله: “رسالة شكر.. ربنا دايما بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك”.

وأضاف: “كان عندي إصابة في رجلي وربنا أكرمني بدكتور مصري اسمه أحمد عز استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري.. دكتور محترم وذو ضمير مهني وشاطر”.

الفنان المصري طمأن جمهوره على حالته الصحية، وطالبهم بالدعاء له، بقوله: “والحمد لله انا احسن دلوقتي.. دعواتكم”.