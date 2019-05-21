قيس الشيخ نجيب حضور لابد منه في البيئة الشامية

متابعة الخليج 365: يعود قيس الشيخ نجيب إلى شاشتنا هذا العام بنكهةٍ شامية، معيداً إلينا وجهاً محبباً في هذا النوع، وواحداً من روادها المعاصرين الذين تركوا مكانةً كبيرةً في قلوب الجمهور، ليأتي ظهور الشيخ نجيب في الموسم الرمضاني الحالي مكللاً لنجاحاته السابقة ضمن أعمال البيئة، وذلك في مسلسل حرملك الذي يعرض على شاشة الـ MBC.

للإنصاف، لم يبدأ الدور واضحاً في الحلقات الأولى، حيث كانت مشاهد الشيخ نجيب قليلة وهادئة، فكنا نحاول فهم شخصيته وتركيبتها، وما يمكن حينها القول عنها أنه يلعب دور الشاب المتعلم في عائلة رسلان، والذي يحاول انتهاج خط يختلف عن بقية أسرته، فأشقائه هلال (سامر المصري) يقضي وقته في العنتريات وجبي أموال المرابي، وهاشم (باسم ياخور) يعيش حالةً من الضياع بعدما بدأت تداهمه الوساوس والهواجس، ورسلان (أحمد الأحمد) الوصولي والانتهازي، وأمهم زكية (وفاء موصللي) والتي تعمل في الشعوذة، جميعهم اتخذوا سبلاً ملتوية ويعيشون تخبطات كبيرة كان يبدو لنا أن عامر (قيس الشيخ نجيب) بعيد عنها، وبالأخص في ردة فعله الأولى من هروب شقيقته أمينة مع حبيبها نشأت وما شكله الأمر من محورٍ أساسي في حياة العائلة وأحاديث الحي، لكنه لم يلعب دوراً كبيراً في حياة عامر.

مع الوقت، تنكشف التفاصيل بشكلٍ أكبر عن شخصية عامر (قيس الشيخ نجيب)، فالشاب اللطيف الذي حصل على وظيفة في الحكمدارية، بدأ يكشر عن أنيابه المختبئة تحت عباءة هدوءه ورصانته، ليبدو أنه ليس مختلفاً بالفعل عن بقية أسرته، وإن بقي بنهجِ آخر، محكوماً بدافع الفقر كحال أسرته للبحث عن سبل عيشٍ أفضل، لكن خططه التي توضحت بعض خطوطها إلينا حتى اللحظة، قد تأخذه إلى أماكن أخرى يطمح بالوصول إليها والحلقات المقبلة قد تكشف لنا المزيد.

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ما يمكن الإشادة به في دور قيس الشيخ نجيب وأدائه، أنّه وبالرغم من بساطة الدور في ظهوره المبكر من مسلسل حرملك، إلا أنه استطاع جذب الأنظار إليه، وهو حقيقةً ما يميز جميع نجوم عائلة رسلان، والتي تظهر فيها إمكانيات العمل في رسم شخصياتٍ قد تبدو مختلفةً في الكثير من المواضع لكن الأقدار التي تتلاقى فيما بينها، والدم الواحد في عروقهم، يظهر في تقاطعاتٍ خفية تحملها شخصيات العائلة.

ومع زيادة تعقيد الدور بعد الحلقة العاشرة، تبدأ إمكانيات الشيخ نجيب بالوضوح بشكلٍ أكبر، وإن لم يكن الدور شديد التركيب، إلا أنه استطاع منحه طابعاً خاصاً، الأمر الذي أعطاه المزيد من المصداقية والقوة، وجعلنا نلتفت إلى قدر هذه الشخصية ومآلاتها، بعدما كانت تبدو بداية العمل أنها شخصية غير محورية في مجرى الأحداث.

ما يمكننا قوله في منتصف الموسم الأول من حرملك عن شخصية عامر رسلان أو قيس الشيخ نجيب، أنها تعد بالكثير من التطورات، وأنها استطاعت أن تجد مكانةً لها بين جمهور العمل العريض، على أمل أن نرى تطوراتٍ أكبر تجعلنا نكتشف هذه الشخصية، ونستمتع بأداء الشيخ نجيب المميز.