فارس كرم يحتفل بعيد الفطر في أبوظبي أيضًا

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلًا غنائيًا ساهرًا ثاني أيام عيد الفطر المبارك في فندق “روتانا بيش” بمدينة أبوظبي. ‬

وسيقدّم فارس في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “44:36”.‬

ويعتبر هذا الحفل الثاني لفارس كرم في عيد الفطر حيث يلتقي الجمهور أيضًا في نادي الملك حسين في العاصمة الأردنية عمان مساء الجمعة ٢٤ أيار/مايو الجاري.‬

على صعيد آخر، ينشغل فارس كرم في الفترة الراهنة بالعمل على مجموعة من الأغاني المقرر أن يضمّها إلى ألبومه الجديد.‬

ويستعد فارس كرم في عيد الفطر المبارك لطرح عمله المصوّر الجديد لأغنية “سمع” التي انتهى مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج هاس غدّار، ليكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من الألبوم.