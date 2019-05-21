ستاسي سولومون تختبئ من ضجيج أطفالها في الحمام.. شاهدي الصورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تخجل المغنية، المذيعة ونجمة تلفزيون الواقع البريطانية، ستاسي سولومون، من الاعتراف بأنها تفعل مثلما تفعله باقي الأمهات، حين تجد نفسها مضطرة للهرب من أولادها، حيث كشفت أنها تميل للاختباء في الحمام بعيدًا عنهم كي تستجم بعض الشيء!

ولدى ستاسي ولدان هما ليتون (7 أعوام) وزاخاري (11 عامًا)، وهناك طفل ثالث في الطريق، وأوردت عنها بهذا الخصوص صحيفة ميرور قولها إنها تذهب بالفعل إلى الحمام في أيام الأحد بغية الاختفاء عنهم لتبقى بداخله أطول فترة ممكنة.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "أُفَضِّل أحيانًا الجلوس على التواليت أطول فترة ممكنة قبل أن يلحظ أحد وجودي بالداخل. واستطعت للمرة الثانية اليوم أن أقضي حوالي 8 دقائق في كل مرة قبل أن أبدأ في سماع صراخ من بعيد بأصوات تقول ماما أو ستاسي. حقيقة أشعر أني فزت بيانصيب الوقت بمفردي. ورغم أني لست من النوع الذي يتردد على الحمام كثيرًا، لكني أستمتع الآن فقط بوجودي داخل غرفة بابها مغلق عليَّ وأنا لست مطالبة بأن أتحدث لأحد أو أطبخ أو أنظف أو أقوم بأي شيء".