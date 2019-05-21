زوجة كيفانش تاتليتوغ تتعرض للتهديد داخل المقهى الخاص بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت مصممة الأزياء التركية باشاك ديزار، زوجة النجم كيفانش تاتليتوغ، لتهديدات وهجوم داخل المقهى الخاص بها في منطقة حربية.

وفي التفاصيل، اقتحم أحد الأشخاص المقهى وبدأ بالصراخ موجهًا حديثه إلى ديزار؛ ما دفع العمال إلى إغلاق الباب لحماية انفسهم منه، وسارعوا للاتصال بالشرطة بعد محاولة الرجل كسر الباب من أجل الدخول.

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وبعدها اشتد غضب الرجل ليبدأ بالصراخ قائلًا: "باشاك ستأتي هنا، لن أذهب لأي مكان قبل أن تأتي. ولو ذهبت الآن فإني سأعود مجددًا".

ولم يغادر المكان حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه، ليتبين أن اسمه سنان وعمره 28 عامًا وهو حبيب صديقة ديزار، وبحسب التحقيقات وتصريحاته، فقد ذهب لرؤية ديزار والحديث معها بعد أن تركته حبيبته، وقال سنان خلال التحقيقات إنه لم يهاجم المكان، إلا أنه كان يرغب برؤيتها وشعر بالغضب؛ لأنها لم تخرج لتراه. فيما أصرت باشاك وزوجها كيفانش على تقديم شكوى ضده وعدم التنازل.

يُشار إلى أن باشاك وكيفانش متزوجان منذ عام 2016 بعد علاقة حب طويلة، بدأت في كواليس مسلسل "العشق الممنوع" الذي كانت باشاك مسؤولة عن تصميم الأزياء الخاصة بأبطاله، وهو من بطولة كيفانش تاتلتوغ وبيرين سات.