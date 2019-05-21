المخرج عمر زهران يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

كشف المخرج الفنان عمر زهران، عن آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي، مؤكدًا أنها بخير وبصحة جيدة، منوها بأن الفنانة دخلت المستشفى بصدد إجراء بعض الفحوصات الطبية فقط.
وأضاف "زهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": " الفنانة تركت المستشفى وهي في منزلها الآن وبصحة جيدة، وأشكر جمهورها من كافة أنحاء العالم العربي الذي أطمأن على حالة الفنانة سهير البابلي الصحية من خلال الاتصالات الهاتفية".
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