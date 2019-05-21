سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من "مشاهدها الساخنة"

تحدثت النجمة سيرين عبدالنور، عن المشاهد الجريئة التي جمعتها بالنجم السّوري تيم حسن، في حلقات الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة الحصاد"، والذي يحقق اعلى نسبة مشاهدة خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

واكدت في مقابلة تلفزيونية ان المشاهد تأتي ضمن السياق الدرامي للمسلسل، لافتة الى ان هناك في الكثير من الاعمال يتواجد المشروبات الكحولية والتي لا تلائم الشهر الفضيل ايضاً، مؤكدة ان تلك المشاهد اساسية لتطور احداث المسلسل.

وعن رد فعل زوجها من تلك المشاهد التي وجدها البعض بأنها جريئة، اكدت انه يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها فهو يعلم جيدا أن الأمر برمته تمثيل.

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يذكر ان سيرين تقدم دور "نور رحمة" في المسلسل وهي إعلامية لبنانية تحاول الوصول الى "جبل الشبخ جبل" دون ان تعرف بأنه نفسه "فادي" الذي وقعت في حبه واقامت معه لفترة من الوقت، لتتوالى بعدها الاحداث التي نالت اعجاب الآلاف من المشاهدين.

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سيرين عبدالنور تكشف عن دورها في "الهيبة - الحصاد"