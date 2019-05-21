سيرين عبد النور: زوجي يعرف الفرق بين الحب والتمثيل

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""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة سيرين عبد النور أن زوجها فريد رحمة يتابع معها مسلسل الهيبة_الحصاد ويبتسم عند رؤية المشاهد الرومانسية في تمثيلها لكونه يعلم جَيّداً أنّ الأمر مجرد تمثيل. وذلك في جوابها على السؤال الذي طُرِحَ عليها في برنامج "أم بي سي ترينديغ"حول ردة فعل زوجها على المشاهد الجريئة التي جمعتها بالنجم السّوري تيم حسن. حيث أكّدت أنّ المشاهد تأتي ضمن السياق الدرامي للمسلسل، وقالت: فريد يعيش حالة الحب كأي مشاهد ويعرف الفرق جيداً بين التمثيل والحب الحقيقي. وعلقت ضاحكة وهي تعانقه: هو يشاهد الهيبة وأنا أراقب تفاعله معها. لكنه يعرف جيداً أن يميّز بين الممثلة وزوجته.

وفيما سُئِلَت حول المبالغة في المشاهد الجريئة في شهر رمضان، أجابت بأن هناك الكثير من المسلسلات التي تحتوي على مشاهد مشروبات روحية وأخرى لا تلائم بمضمونها روحية شهر رمضان. إلا أن السياق الدرامي يفرض نفسه في أي عمل فني. وأضافت: المسلسلات تعكس واقعاً موجوداً في المجتمع وللمشاهد أن يتبناها أو يرفضها. إنها مسائل طبيعية في عالم التمثيل.

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