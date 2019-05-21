شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا والسفير التونسى فى حفل روضة عبد الله بالمسرح الصغير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر والسفير التونسي بالقاهرة نجيب المنيف حفل المطربة التونسية روضة عبد الله بجانب وفد تونسي كبير وجمهور مصري تفاعل مع الأغاني التي قدمتها روضة بحفلها الأول في القاهرة في أولى حفلات السهرات العربية الاسلامية " ليلة تونس ".



رئيس دار الاوبرا الدكتور مجدي صابر والسفير التونسي بالقاهرة نجيب المنيف

غنت روضة حوالي 10 أغاني من رصيدها ومنها (قطايتي) كلماتها وألحان منى شطورو وأغنية " دانا دنه " كلماتها وألحان مني شطورو وروضة عبد الله و( اللي فات ) كلماتها وألحانها و( ساعات ) كلماتها وألحان منى شطورو و( بين الوديان ) من الموروث الموسيقي التونسي و( جمل يهدر ) من موروث موسيقى الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الحدودية الصحراوية التي تجاورها وأغنية ( يا شبابة) من الموروث الموسيقي التونسي وأغنية ( وعلاش ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( أنا حبيت ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو. و( انادي انادي ) كلمات وألحان روضة عبد الله .



حضور السفير التونسي نجيب المنيف للحفل

كما غنت روضة اغنية " ألف ليلة وليلة " لكوكب الشرق ام كلثوم وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي ولكنها غنتها بطريقتها والتي نالت عنها إعجاب الجمهور الحضور من الجمهور المصري والتونسي وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة روضة عبد الله من المطربات التوانسة الذين لديهم جمهور كبير في الوطن العربي وتتميز فرقتها بخبرة عناصرها وتمكنهم وتفتحهم على ثقافات وأنماط موسيقية ولهجات فنية متنوعة.



جانب من الحفل



روضة عبد الله تشدو لام كلثوم اغنية الف ليلة وليلة

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روضة عبد الله عقب الحفل



روضة عبد الله في أولي حفلاتها بالقاهرة



روضة عبد الله في حفل دار الاوبرا



روضة عبد الله مع الزميل جمال عبد الناصر