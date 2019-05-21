شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 15.. مفاجأة.. جماعة إرهابية تطارد أمير كرارة وهشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة oN E، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة بمقدمة هجومية من المذيعة شهيرة سلام - هيدى كرم عن العملية الإرهابية للجماعة الإرهابية فى مؤتمر وزراء البترول العرب، والذى قام بإنقاذهم سليم الأنصارى من الاغتيال، وبناء عليه غضب بشدة أكرم صفوان من سليم لذهابه إلى الفندق الذى شهد المؤتمر، خاصة أن أكرم صفوان ورجاله كانوا يريدون تنفيذ المهمة فى سرية .

وعقب انتهاء شهيرة سلام من برنامجها، أرسل إليها اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز ضابطاً لمقابلتها، وأعطاها العنوان والموعد المحدد ، حيث تحدث معها بشأن طريقتها الهجومية على الأمن والداخلية، من أجل تهدئة الوضع، خاصة أن شهيرة تعمل لصالح أكرم صفوان مالك القناة التى تعمل بها شهيرة .

وخلال استعراض الحلقة، شهدت الأحداث تعنيف اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز، لسليم الأنصارى بسبب ما حدث فى الفندق، وعبر سليم عن استيائه بسبب تبليغ أكرم بما حدث، حيث أكد له ان كل الأجهزة الأمنية فى العالم مخترقة، وتحدثا حول "الحقن" لمالك نجله، وكيفية التصرف فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أكرم صفوان قرر معاقبة سليم بتأخير "الحقن"، وأبلغه خطاب أن المتخصصين اوشكوا على الانتهاء من تركيبة الحقن خلال الفترة المقبلة.

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وفى نهاية الحلقة، وأثناء حديث أكرم صفوان وزوجته إنجى - أميرة العايدى، أبلغها أن "غسان" أرسل له إيميل، يفيد بأنه "يأخذ باله من نفسه" الفترة المقبلة، وهو ما جعله يتوتر للغاية، من غدرهم.

وفى نهاية الأحداث، زار سليم الأنصارى بروسلى فى منزله، ليطمأن على ابنه "عطية"، حيث شرح له الأخير عن معاناة نجله مع المرض، ثم أعطى له فلوس لمساعدته فى علاج ابنه، كما زار سليم الأنصارى مكتب أكرم صفوان، واكد له أن سيسمع كلامه وينفذ أوامره فى مقابل "الحقن" لأبنه، واعتذر له عما بدر منه فى فندق الوزراء، وخلال حديثهما فى السيارة، طاردتهم عصابة مسلحة وأنتهت الحلقة فى مفاجأة جديدة لجمهور مسلسل "كلبش3".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.