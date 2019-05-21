شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد 3 من أهم النجوم على الساحة يشاركون بكليب "Wish Wish" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أمس دي جي خالد ، كليبا جديدا يحمل اسم " Wish Wish " عبر قناته الشخصية علي " يوتيوب" ، و شاركه بالعمل نجمة الراب الشهيرة كاردي بي و Savage 21 . ووصلت نسبة مشاهدة كليب " Wish Wish " علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 18 ساعة فقط. Advertisements وتداول كليب الأغنية عدد كبير من عشاق و محبي كاردي و خالد و Savage 21 علي صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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