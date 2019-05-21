شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 15.. أحمد صلاح حسنى يتعرض لضرب النار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة مسلسل حكايتي الـ15 للنجمة ياسمين صبرى، ذهاب أدهم- أحمد حاتم إلى فريدة عسل- وفاء عامر ليسألها عن الشخص الذى أنقذ داليدا، فرفضت أن تساعده بالمعلومات خوفا على- أحمد صلاح حسنى، ثم أقنعها بأن مصلحتهما واحدة وهى الانتقام من داليدا، وقرر أدهم الخلاص من داليدا بأسرع وقت وطلب عنوان "على" وعمله.

وكان أدهم- أحمد حاتم يراقب داليدا أثناء جلستهما فى الفندق، لتناول العشاء مع على –أحمد صلاح حسنى، وبالفعل خرجا سويا، فاعترضهما أدهم بسيارته وأطلق عليهم النيران من سلاحه وهرب، ولكن لم يصيبهما.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.