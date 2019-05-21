شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل طلقة حظ الحلقة 15.. زواج مصطفى خاطر من إيمى سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "طلقة حظ"، استيقاظ عبد الصبور " مصطفى خاطر" من النوم لتخبره نيرمين " إيمى سالم" أنها انقذته من البنسيون وأن تعذيبه كان مجرد حلم.

وخلال الأحداث تعاتب أنعام سالوسة نجلها حسنى شتا بعد بيع نصيبه من الشقة وطرد شقيقته سلوى "أيتن عامر" زوجة عبد الصبور وشقيقاته فى الشارع، و يظهر الفنان أحمد ماهر، كضيف شرف فى الحلقة و يجسد دور " منصور " رجل أعمال يعالج فى مصحة نفسية بعد تعرضه لازمة نفسية بعد وفاة ابنته رفضا أن يصدق موتها غرقا ويحاول أقناع الطبيب النفسي وزوجته أنها مازالت علي قيد الحياة، وتنتهي الحلقة، بزواج نرمين من عبد الصبور.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.