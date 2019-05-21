شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش مهرجان كان السينمائى.. إيفا لونجوريا تصطحب أسرتها باحتفالية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية إيفا لونجوريا احتفالية " Global Gift Initiative Event " لعام 2019 والتى أقيمت علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .

ظهرت إيفا لونجوريا البالغة من العمر 44 عام بالحفل بصحبه زوجها جوزيه باستون ( 51 عام ) و ابنهما سانتي البالغ من العمر 11 شهر ، و قد تركزت عليهم عدسات المصورين منذ اللحظة الاولي لوصولهم .

ارتدت إيفا لونجوريا فستان طويل باللون الكحلي من تصميم " Jonathan Simkhai " بينما كان حذائها من مجموعة " Saint Laurent " .



اسرة لونجوريا



اسرة لونجوريا

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اسرة لونجوريا



اسرة لونجوريا



النجمة إيفا لونجوريا



النجمة إيفا لونجوريا