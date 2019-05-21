شكرا لقرائتكم خبر عن ابوجبل الحلقة 15.. الشرطة تفشل في الوصول لـ"عرسة" ومصطفي شعبان يجده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتوالي الأحداث وتتصاعد في رحلة مصطفي شعبان في البحث عن مدبر ومنفذ حريق وسرقة منزله وبالفعل يكتشف حسن ابو جبل خيطا جديدا ويذهب به الشك الى أحد العاملين فى الورشة الخاصة بابن عمه "أحمد حبشى" وهو " عرسة " .

Advertisements

وفي الوقت الذي تفشل فيه الشرطة في العثور علي " عرسة " ينجح مصطفي شعبان بمساعدة ابن منطقته وكبيرها " عطية " في العثور عليه فالشكوك توجهت لهذا الشخص بعد ان تذكر مصطفي شعبان انه منحه المفاتيح ليركن سيارته وبعدها يتوجه الي حسن بالمخزن.

في نفس الحلقة وبعد توزيع حسن علي أشقائه حقوقهم المادية من بيع الشركة يتجاهل محمد دياب "سعد" زوجته نجلاء بدر "روبى" بعد أن حصل على أمواله من حسن ويقوم سعد ورزق بتاسيس شركة واراد سعد ان يشرك معه انتصار فتوافق ولكن بشرط وهو عدم المساس بمكافأة زوجها الراحل " غالي "

مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن احمد وتاليف محمد سيد بشير واخراج احمد صالح وانتاج شركة سينرجي .