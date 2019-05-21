فن ومشاهير

أنغام توجه رسالة لابن شقيقتها الراحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة أنغام، عن حبها لـ"ياسين"، ابن أختها الراحلة غنوة، والذي يشارك في مسلسل "زي الشمس"، المعروض حاليا ضمن السباق الرمضاني.

ونشرت "أنغام" صورة لياسين عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت: "أحلى نجم في الدنيا، ياسين، زي الشمس، يارب احفظه بحفظك، حبيب خالته".

"زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وعمر السعيد، ومن إنتاج محمد مشيش، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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