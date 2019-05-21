بالصور.. مجدي الهواري يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المخرج مجدي الهواري، مجموعة صور جديدة، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، من المدينة المنورة، بعد أدائه لمناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وظهر "الهواري" في الصور من المسجد النبوي، وعلق: "السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن مجدي الهواري، يعود لعرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، أيام عيد الفطر المبارك، والمسرحية من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ندى موسى، ومن إخراج مجدي الهواري.