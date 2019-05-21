من هو مينا مسعود المصري بطل فيلم "علاء الدين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

يبدو أن الجينات المصرية تبلي بلاء حسنا في هوليوود، فبعدما بزغ نجم الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية، رامي مالك، الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل قبل أشهر قليلة، هناك نجم صاعد آخر يحمل الجينات نفسها في سماء السينما الأمريكية، هو مينا مسعود.

ولد مينا مسعود في الـ17 من سبتمبر عام 1991، 27 سنة، في القاهرة لأسرة قبطية، هاجرت إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا.

التحق مسعود بجامعة تورتنو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة ريرسون في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.

وقال: "لقد تركت جامعة تورنتو بمجرد أن تم قبولي في ريرسون، لم أتردد ولم أنظر إلى الوراء".

وبعد عدة أدوار صغيرة وثانوية، بداية من عام 2012، والتي كانت أغلبها في مسلسلات أمريكية، مثل: "Open Heart" و"Combat Hospital"، و"Nikita"، و"Saving Grace"، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية واشتراكه في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2"، فإن مسعود وصل إلى دور أحلامه أخيرًا.

حيث يؤدي دور علاء الدين، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين".

Advertisements

ومن المقرر أن يطرح الفيلم غدًا الأربعاء في دور السينما العالمية.

وكما يظهر من خلال حسابه على موقع "انستجرام"، فإن مسعود نباتي، ومهووس بممارسة الرياضة وتمرينات اللياقة البدنية، وقام بتأسيس وثائقي "Evolving Vegan" للترويج للاعتماد على النباتات فقط كمصدر للغذاء، حيث سافر إلى عدة مناطق لتسليط الضوء على أهم الطهاة الذين يبتكرون وجبات للنباتيين.

أكد مسعود اعتزازه بمصريته على غرار رامي مالك، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث وجه رسالة مصورة للمصريين باللهجة العامية قال فيها: "يا أهل مصر، أهلا، أنا متحمس جدا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني، أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم ده، وأتمنى أنكوا تحبوه على قد ما أنا حبيته واتبسطت وأنا بصوره، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

ويشارك مسعود بعد "علاء الدين" في المسلسل الأمريكي "جاك ريان-Jack Ryan" من إنتاج شركة "أمازون" أمام الممثل الأمريكي جون كراسينسكي، حيث يلعب مسعود دور "طارق كسار" وهو محلل موهوب بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA".

​