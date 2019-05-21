محمد عبده يقدم لفتة طيبة لبنات الراحل سامي إحسان

قدم الفنان السعودي محمد عبده لفتة طيبة يوم أمس لبنات الراحل الملحن السعودي سامي إحسان، حيث إجتمع بهن وجهز لهن سحور خاص، ونشر نجل الملحن سامي إحسان الفنان محمد إحسان عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورا للفنان محمد عبده معبرا عن سعادته بقيام الفنان عبده بهذا الأمر، قائلا: “شكرا فنان العرب إحتفائك ببنات سامي إحسان بسحور خاص ليس بغريب عليك أنت دايما القمه وأقولك أنت محبوبنا..”.
يزكر أن علاقة الراحل بمحمد عبده مختلفة جداً عن علاقته ببقية الفنانين، كون سامي إحسان بدأ التلحين مع محمد عبده، إذ إن الصلة التي تجمعهم إجتماعية من الطراز الأول.
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