محمد رجب يواصل تصوير الحلقات الأخيرة من "علامة استفهام"

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسل "علامة استفهام"، الذي يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية.

تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي

يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا معتطور الأحداث.

ويذكر أن "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة .