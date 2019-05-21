بالصور.. درة تتألق بإطلالة ساحرة في كان

شاركت النجمة التونسية درة متابعيها بأحدث إطلالتها الساحرة التي خطفت الأنظار إليها، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي عبر حسابها الشخصي بموقع "الإنستجرام". "الإنستجرام". ظهرت درة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا كت بتصميم رائع، فضفاض، ذو ذيل طويل باللون الروز، ونسقت معه حذاء بكعب مرتفع. اعتمدت النجمة التونسية على تسريحة شعر بسيطة و مكياج يميل إلى ألوان النود مع تحديد العين لإبراز جمالها، و لون الروز كأحمر شفاه، وأكلمت إطلالتها ببعض المجوهرات الماسية الراقية. شاهد الصور..

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