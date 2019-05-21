أنغام تشيد بدور ياسين ابن شقيقتها في "زي الشمس"

نشرت الفنانة أنغام صورة لـ"ياسين" ابن شقيقتها الراحلة "غنوة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت أنغام على دوره في مسلسل "زي الشمس"، قائلة: "أحلى نجم في الدنيا، يا رب احفظه بحفظك، حبيب خالته". الدنيا، يا رب احفظه بحفظك، حبيب خالته". يذكر أن ياسين نجح جماهيريًا في أولى حلقات "زي الشمس"، وخطف قلوب المتابعين بالرغم من صغر سنه في ظهوره الأول في الدراما المصرية، المسلسل من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى وسامح عبدالعزيز.

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