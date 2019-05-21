نرمين الفقي تكشف حقيقة تعرضها لحادث سير

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن حقيقة تعرضها لحادث سير كما تداول على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "الفقي" صورة مكتوب عليها :"أنا أحب

اطمّن كل من سمع عن إشاعة إني عملت حادثة إن ده كلام إشاعات من ناس مريضة وبشكر جدًا صديقتي رانيا ياسين على اهتمامها".

وتابعت :" يارب بحق الأيام المفترجة إبعد عنا ولاد الحرام واسترها معانا دنيا وآخره وفي النهاية أرجوا أما حد يسمع إشاعة ميشيرهاش إلا أما يتأكد".

وعلقت نرمين على المنشور قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المريضة إشاعة سخيفة من ناس مريضة".