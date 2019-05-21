الأربعاء.. سمير صبري ضيف برنامج "الخيمة"

يحل الفنان الكبير سمير صبري، ضيف برنامج "الخيمة" الذي يذاع على موجات إذاعة الأغاني، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحا، الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يكشف "صبري" خلال الحلقة عن أسرار لأول مرة، كما يتحدث عن مسيرته ومشواره وحبه للفن وللغناء.

كما يصحبه في الخيمة طارق مصطفي، ونشوى محمد علي، والخيمة من إعداد وتنفيذ منال حسن.

ويذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم مجموعة كبيرة من الأفلام منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات.