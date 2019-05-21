الليلة.. مصطفى يونس ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

يحل كابتن مصطفى يونس، نجم الأهلي الأسبق، ضيفًا فى الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة

الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار إلى تساؤلات مثيرة للجدلفى حياة ضيوفها.

كانت أولى حلقات البرنامج حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التى استضافت فيها الراقصة دينا، والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبرى، وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلى زيادة نسب المشاهدة على قناة القاهرة والناس، التي وصلت إلى ٦٨ مليونًا وفقًا لموقع social blade.