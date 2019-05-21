بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يبوح بمشاعره تجاه ياسمين عبدالعزيز في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز, باستمرار "سلمى" و "أدهم" في الوصول للحقيقة التي كان يخفيها "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة.

تدور أحداث الحلقة حول اللغز الذي يوجد في الرواية الخاصة

بـ "حازم" وسعي زوجته "سلمى" في الوصول إلى الأشخاص غير المعروفة في حياة زوجها وما هي طبيعة عمله بعد أن تم فصله من عمله كظابط في وزارة الداخلية.

ومن ناحية أخرى يتم تجهيز الجماعة الإرهابية لأفرادهم للقيام بعملية إرهابية جديدة.

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تنتهي الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لأخر نفس"بإكتشاف أفراد من وزارة الداخلية بتمركز أشخاص أجانب على طريق صحراوي يرتدون ملابس للجيش.

و زيارة "سليم" لـ "أدهم" ليعترف له بحبه لـ "سلمى" بعد ان إكتشف قرب "أدهم" منها خلال الفترة الأخيرة.