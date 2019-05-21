تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز, باستمرار "سلمى" و "أدهم" في الوصول للحقيقة التي كان يخفيها "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة.
تدور أحداث الحلقة حول اللغز الذي يوجد في الرواية الخاصةبـ "حازم" وسعي زوجته "سلمى" في الوصول إلى الأشخاص غير المعروفة في حياة زوجها وما هي طبيعة عمله بعد أن تم فصله من عمله كظابط في وزارة الداخلية.
ومن ناحية أخرى يتم تجهيز الجماعة الإرهابية لأفرادهم للقيام بعملية إرهابية جديدة.
تنتهي الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لأخر نفس"بإكتشاف أفراد من وزارة الداخلية بتمركز أشخاص أجانب على طريق صحراوي يرتدون ملابس للجيش.
و زيارة "سليم" لـ "أدهم" ليعترف له بحبه لـ "سلمى" بعد ان إكتشف قرب "أدهم" منها خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يبوح بمشاعره تجاه ياسمين عبدالعزيز في "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.