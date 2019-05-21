كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناهد السباعي: مش بحب ألبس فستان عريان من فوق ومن تحت في نفس الوقت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت مساء أمس، الفنانة ناهد السباعى ضيفة فى أحد البرامج التلفزيونية، ودافعت عن نفسها عقب الانتقادات التى توجه لها بسبب فساتينها المثيرة فى المهرجانات

قالت ناهد : "لا أتعمد الظهور بفساتين عارية، وعند حضوري لأحد المهرجانات الدولية ببيروت، شعرت بالضيق بسبب الصحفيين والمصورين الذين تعمدوا إلتقاط الصور لفستاني بوجود قطع به،والفنانة سمر مرسى الوحيدة التى لفتت انتباهى بالأمر".