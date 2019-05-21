كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناهد السباعي: مش بحب ألبس فستان عريان من فوق ومن تحت في نفس الوقت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حلت مساء أمس، الفنانة ناهد السباعى ضيفة فى أحد البرامج التلفزيونية، ودافعت عن نفسها عقب الانتقادات التى توجه لها بسبب فساتينها المثيرة فى المهرجانات
قالت ناهد : "لا أتعمد الظهور بفساتين عارية، وعند حضوري لأحد المهرجانات الدولية ببيروت، شعرت بالضيق بسبب الصحفيين والمصورين الذين تعمدوا إلتقاط الصور لفستاني بوجود قطع به،والفنانة سمر مرسى الوحيدة التى لفتت انتباهى بالأمر".
وأضافت: "الفستان اتقطع قبل ما انزل ومحضرتش أى حاجة تانية وماما مسكت الفستان "بدبوس"، وكان غصب عنى وبتحصل".
وإستكملت حديثها "عندى مبدأ وهو عندما يكون الفستان عريان من فوق ميبقاش عريان من تحت والعكس، لأن العرى لا يكون شياكة، ولا يميز صاحبه".