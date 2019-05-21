مسلسل أبو جبل الحلقة 15 رمضان 2019

ويشارك في بطولة مسلسل ابو جبل مجموعة من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".