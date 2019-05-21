كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل أبو جبل الحلقة 15 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة حيث بدأ حسن يشك أن "عرسة" هو الجاني الحقيقي، وهو الذي وضع المفاتيح على مكتب شعبان أبن عمه حتى تثبت عليه التهمة، ويخرج هو منها، وأبلغ حسن الشرطة بذلك ولكنهم لم يجدوا مكان عرسة.
ويشارك في بطولة مسلسل ابو جبل مجموعة من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".