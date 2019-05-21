كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الخامسة عشر مسلسل زالزل رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول محمد رمضان التقرب أكثر من صافيا ووالدتها، حيث تقدم الأسرة مساعدة له بالعثور على مسكن جديد له بجوارهم بعدما ساعدهم في استعادة عربة الفول وكذلك في تنفيذ وصية والدهم الذي توفى في السجن.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زلزال