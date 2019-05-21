كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة الـ 16 من مسلسل "شقة فيصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم كريم محمود عبدالعزيز، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم "شقة فيصل"، ويعرض على فضائية "mbc مصر"، في التاسعة مساًء.

ويتعذر هذا العام على بعض الجمهور متابعة بعض المسلسلات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، وفي السطور التالية؛ نقدم لكم ملخص وأبرز أحداث الحلقة الـ16 من شقة فيصل.

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل شقة فيصل، بطلب "زغلالة" شقيق "ميزو"، من زوجته أن تعمل معه في تجارة المخدرات وتوزعها على المارة في الشوارع، وترفض ولكنه يهددها بعدم جلبه لها الحشيش الذي تتناوله، وتضطر للرضوخ له وبالفعل تنزل كل صباح بملابس سوداء تبيع للمارة المخدرات.

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يوافق "ميزو" على عرض الصحفية "شيماء"، ضمن أحداث شقة فيصل في مقابلة الماحنين والشعراء، لتعريفهم بمهوبته.

يطلب "أيمن الكهربائي"، والذي جسد شخصيته الفنان الراحل وائل نور، في مسلسل شقة فيصل الزواج من "شربات" والتي تسجد دورها الفنانة نسرين إمام، شقيقة سكر" ايتن عامر.

توافق شربات على عرضه، في حين ستصبح أختها "سكر" بمفردها مع "ميزو" في الشقة.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.