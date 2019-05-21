فن ومشاهير

"كلثوميات " بصوت سمية البعلبكي

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

قدمت الفنانة سمية البعلبكي أمسية طربية في مسرح المدينة في بيروت استعادت من خلالها أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم حيث أدت من أرشيفها روائع حفظها الجمهور عن ظهر قلب ورددها مع سمية البعلبكي في تناغم فريد .

وشكل الحضور النخبة علامة فارقة في حفل البعلبكي حيث كان الفنان مارسيل خليفة في مقدمة الحضور إلى جانب شربل روحانا والفنان   الذي تمت دعوته الى المسرح خلال الحفل وقدم مقاطع للمطرب الراحل وديع الصافي قبل أن يوجه تحية لسمية وللفن الراقي الذي تقدمه وتتوجه من خلاله الى الجمهور المثقف فنيا وفكريا.

Advertisements

قدمت سمية البعلبكي 6 روائع كلثومية "حكم الهوى "، "فكروني "، "دارت الايام"، "انما للصبر حدود "، "بعيد عنك" و"الاطلال" في حين بقي الجمهور متعطشا لسماع المزيد من الاصالة والطرب في زمن شحت فيه الاصوات الجميلة وخفتت شرارة الابداع الغنائي .

تحت عنوان "كلثوميات" غنت البعلبكي لمدة ساعتين تمكنت من خلال روعة الاداء الوصول الى عمق أحاسيس الحضور بغناء صاف "مطواع " يعلو وينحدر في سلاسة ويدخل الى القلب ويشعل مكامن الحنين لزمن " الست " في حيت تعلو وتيرة التفاعل وتشتد لتصل الى القمة وعندها تصبح سمية والجمهور في عالم اخر يشبه حسبما ذكر أحد الحضور عالم من الف ليلة وليلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كلثوميات " بصوت سمية البعلبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا