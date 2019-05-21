"كلثوميات " بصوت سمية البعلبكي

قدمت الفنانة سمية البعلبكي أمسية طربية في مسرح المدينة في بيروت استعادت من خلالها أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم حيث أدت من أرشيفها روائع حفظها الجمهور عن ظهر قلب ورددها مع سمية البعلبكي في تناغم فريد .

وشكل الحضور النخبة علامة فارقة في حفل البعلبكي حيث كان الفنان مارسيل خليفة في مقدمة الحضور إلى جانب شربل روحانا والفنان الذي تمت دعوته الى المسرح خلال الحفل وقدم مقاطع للمطرب الراحل وديع الصافي قبل أن يوجه تحية لسمية وللفن الراقي الذي تقدمه وتتوجه من خلاله الى الجمهور المثقف فنيا وفكريا.

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قدمت سمية البعلبكي 6 روائع كلثومية "حكم الهوى "، "فكروني "، "دارت الايام"، "انما للصبر حدود "، "بعيد عنك" و"الاطلال" في حين بقي الجمهور متعطشا لسماع المزيد من الاصالة والطرب في زمن شحت فيه الاصوات الجميلة وخفتت شرارة الابداع الغنائي .

تحت عنوان "كلثوميات" غنت البعلبكي لمدة ساعتين تمكنت من خلال روعة الاداء الوصول الى عمق أحاسيس الحضور بغناء صاف "مطواع " يعلو وينحدر في سلاسة ويدخل الى القلب ويشعل مكامن الحنين لزمن " الست " في حيت تعلو وتيرة التفاعل وتشتد لتصل الى القمة وعندها تصبح سمية والجمهور في عالم اخر يشبه حسبما ذكر أحد الحضور عالم من الف ليلة وليلة.