أم بي سي تجهز مفجأة جديدة لعادل إمام في عيد ميلاده

تواصل شبكة MBC مصر، احتفالها بالفنان الكبير عادل إمام على مدار عام 2019 مع استعداد الفنان الكبير لبدء عامه الثمانين وتربعه على عرش النجومية في مصر والعالم العربي لأكثر من أربعين عامًا.

وفي إطار خطة عمل ممنهجة وممتدة على مدار العام، تحتفي MBC مصر بالرمز الفني الكبير عادل إمام، حيث كانت القناة قد خصصت ساعة يوميًا منذ شهر يناير (كانون الثاني) في بداية العام لعرض كل المُسلسلات التي قدمها الزعيم على قنوات MBC مصر، وأنتجتها شركة «سينرجي»، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مُسلسلات «أستاذ ورئيس قسم»، و«مأمون وشركاه»، و«صاحب السعادة»، وستواصل عرض كل أعماله التلفزيونية على شاشة MBC مصر، بعد رمضان وحتى نهاية العام.

وخصصت قناة MBC مصر سهرتها ليومين مُتتاليين قبل رمضان مُباشرة لعرض برنامج «نعم أنا مشهور» الذي قدمته منى الشرقاوي وأنتجته شركة «سينرجي»، وهو الحوار الخاص الذي تحدث فيه الزعيم عادل إمام لأول مرة عن حياته الشخصية وأسرته وأحفاده ومشواره الفني الحافل.

ثم قدمت قناة MBC مصر خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان الكبير أغنية «اسمه عادل إمام»، التي كانت محط اهتمام ومُتابعة قياسية من جمهور ومحبي النجم الكبير، ولاقت ردود أفعال إيجابية من قطاعات كبيرة من رموز الفن.

ويذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يرتبط بعلاقة خاصة جدًا مع جمهور قنوات MBC، في مصر والعالم العربي، وسبق أن اشترت شبكة قنوات MBC حقوق عرض 6 مُسلسلات من أعماله التلفزيونية المميزة التي أنتجتها شركة «سينرجي» وهي «أستاذ ورئيس قسم»، و«مأمون وشركاه»، و«صاحب السعادة»، «وفرقة ناجي عطا الله»، و«العراف»، وعفاريت عدلي علام».

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رابط أغنية «اسمه عادل إمام» :