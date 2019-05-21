إلهام الفضالة: لم أكمل تعليمي وندمت على زواجي المبكر

استضاف برنامج مجموعة إنسان الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والذي يقدمه الإعلامي على العلياني عبر شاشة أم بي سي، وتطرقت خلال الحلقة عن بداية مشوارها الفني وحياتها الأسرية وطفولتها وذكرياتها مع النجم عبدالحسين عبدالرضا.

وقالت إلهام إنها لم تكمل دراستها وتزوجت في سن الـ16 عامًا، وكان زواجها تقليديًا وندمت بعد هذه الزيجة بشكل كبير، ورغم هذا الندم على الزواج المبكر، إلا أنها قالت إنه تُوجت به أفضل شيء في حياتها وهو أبنائها.

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واستعادت ذكرياتها مع النجم الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وقالت إنها تلقت اتصالاً مفاجئًا من مساعده عام 2002 وكانت وقتها ممثلة في بداية مشوارها الفني، وطلب منها أن تقوم بزيارة النجم الراحل في منزله مع أسرته، وهذا ما كانت لم تتوقعه ولم تستوعبه، وعرض عليها عبدالحسين عبدالرضا المشاركة في مسلسل «ديوان السبيل»، وقدمت معه 12 حلقة، وقالت إن الحظ وقف بجانبها خلال هذه المرحلة بشكل كبير، خاصة أنها شاركت الفنان الراحل في خمسة أعمال لتصبح أكثر الفنانات تعاونًا مع عبدالحسين عبدالرضا.

وكشفت إلهام عن أنها خضعت لعمليات جراحية لإنقاص وزنها، وكانت آخر هذه العمليات منذ شهرين وكانت تكميمًا للمعدة، ورفضت إلهام الحديث عن أزمتها مع شقيقتها وعدم حضور حفل زفاف ابنتها واكتفت بقولها إن هذه الأزمة عائلية ولا يجوز الحديث عنها أمام الجميع.