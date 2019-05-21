لوسي تعلن عن إصابتها بقطع في الغضروف أثناء تصويرها أحد المشاهد

أعلنت النجمة لوسي عن إصابتها بقطع في الغضروف، وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها البيت الكبير، والذي حقق نجاحًا كبيرًا للغاية وقت طرحه على الشاشات.

وأعربت لوسي في تصريحات صحافية عن سعادتها البالغة بنجاح الجزئين الذين طرحا للجمهور خلال الفترات الماضية، وأن ردود الأفعال التي تلقتها عن هذا العمل مميزة للغاية، وأوضحت أن صناع العمل يقومون حاليًا بالتحضير للجزء الثالث من العمل، ولكنها لا تعلم الموعد النهائي للبدء في تصوير الجزء الثالث.

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وأضافت أنها تعرضت لإصابة شديدة أثناء تصوير أحد المشاهد بالعمل، فبعد أن أنهت المشهد لاحظت تورمًا شديدًا في ركبتها، وبعدها ذهبت لطبيبها الذي أكد لها أنها أصيبت بقطع في الغضروف، وأشارت أنه رغم إصابتها إلا أنها سعيد للغاية بشخصية كريمة التي قدمتها ضمن أحداث العمل وسمات الشر التي تتحلى بها الشخصية، وأن كافة المحيطين بها أشادوا بالشخصية التي قدمتها، وتمنت أن يكون تطور الشخصية في الجزء الجديد مميزًا ومختلفًا، حتى تسير على نفس النهج التي سارت عليه من قبل.

يشار إلى أن مسلسل البيت الكبير شارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما، من بينهم سوسن بدر ومجدي كامل وطارق صبري وداليا مصطفى ومن إخراج محمد النقلي.