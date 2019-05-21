الفنانة القديرة رجاء حسين في أحدث ظهور لها

أقامت الفنانة عفاف شعيب حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه كل عام للأيتام والمكفوفين، وحرصت على الحضور الفنانة رجاء حسين بعد فترة غياب طويلة عن الإعلام لم تقدم خلالها رجاء أي أعمال فنية، ولاقى وجودها ترحيبًا من الحضور ولم تتغير ملامحها كثيرًا.

وكانت شائعات قد انتشرت من قبل عن قيام رجاء حسين بإجراء عملية تجميل، لكنها نفت الأمر، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك وأن الصورة المنتشرة لسيدة تشبهها وليست هي، وهو ما تأكد بحضورها الحفل وظهورها دون تغيير كبير في ملامحها.

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الإعلامية سحر عباس كبير مذيعي التلفزيون المصري أيضًا حرصت على حضورا الحفل، وكذلك الدكتور مجدي شعيب وأسرته، واللواء إيهاب الشحات والدكتور نشأت يوسف رئيس نادى ليونز هليوبوليس، ومن سيدات الأعمال نجوى شعيب وتيسير عامر، وقامت الفنانة عفاف شعيب بتوزيع الهدايا على الأطفال في أجواء اتسمت بالبهجة والإبداع.

يذكر أن عفاف شعيب لم تشارك هذا العام في أي أعمال فنية من مسلسلات رمضان، ويعد هذا هو الظهور الأول لها بعد غياب.