ليلى علوي وخالد الصاوي يشاركان في حملة للقضاء على الجوع

أطلقت «MBC الأمل» ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في «مجموعة MBC»، و«برنامج الأغذية العالمي» WFP - التابع للأمم المتحدة، حملة لزيادة الوعي المجتمعي بقضيتَي الجوع وسوء التغذية. تهدف الحملة إلى توحيد الجهتين جهودهما لحشد الدعم اللازم بغية تزويد الأطفال في المجتمعات الهشة بالأطعمة الصحية الضرورية لتغذيتهم، وبالتالي رفع كفاءاتهم وتفعيل طاقاتهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في مستقبل خالٍ من الجوع.

من هنا، رفعت الحملة شعار «لنغذّي أحلامهم» - Feed Their Dreams – حيث قامت «MBC الأمل» من خلالها بالتفاعل مع شريحة واسعة من مختلف أطياف المجتمع لإدراجهم في صلب الحملة، وعلى رأسهم نخبة من المشاهير والفنانين والطهاة المعروفين ووجوه المجتمع والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، بالإضافة إلى منظمة «تواصُل المصرية» غير الحكومية - Tawasol. بموازاة ذلك، تعمل الحملة على تشجيع متابعيها والمشاركين فيها على استخدام التطبيق الخاص ببرنامج الأغذية العالمي -Share The Meal- الذي يتيح للأفراد و/أو المؤسسات توفير وجبات غذائية للمحتاجين لها في كل مكان. وستذهب التبرعات المقدمة بشكل مباشر، أو رقمياً عبر الموقع، إلى «برنامج الأغذية العالمي» - WFP، للمساهمة في توفير الغذاء الصحي المناسب للأطفال الأقل حظاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وكجزءٍ من هذه الحملة ومفاعيلها على الأرض، أقامت كل من «MBC الأمل» و«برنامج الأغذية العالمي» - WFP، بالتعاون من منظمة تواصل غير الحكومية، فعاليةً موسيقية في القاهرة، احتضنتها «المدرسة الإنكليزية الحديثة» Modern English School، قام خلالها عدد من الأطفال، الذين يحصلون على دعم منظمة «تواصل»، بتقديم مسرحية موسيقية بعنوان «رمضان بتاع زمان». سلّطت المسرحية الضوء على أهمية حصول الأطفال على التغذية الصحية الضرورية وما يتركه ذلك من أثر إيجابي على إدراكهم وتحفيز إمكانياتهم ومواهبهم لتحقيق لأحلامهم، بالإضافة إلى أهمية الشراكات الإستراتيجية، وقدرتها على تحقيق الحلم بالوصول إلى عالم خالٍ من الجوع.

وقد حضر الاحتفالية التي قدمتها الإعلامية ياسمين عز عدد من رموز الفن والثقافة والإعلام منهم ليلى علوي، وخالد الصاوي، وهاني رمزي، وهاني مهنى، وخيري بشارة، وحجاج عبد العظيم، ومي سليم، وأحمد تهامي، وفراس سعيد، وإنجي المقدم، ومحمد شاهين، ورشا مهدي، ومجدي بدر، ودارين حداد، وندى موسى، وأحمد شفيق، وأيمن سلامة، وتامر إبراهيم، وأمير شاهين، وعمرو رمزي، وجلال الزكي، ونسرين أمين، ودينا يوسف، وميريهان حسين، ونهال الريدي، مروة جبريل، ومحمود الليثي، وفريدة تمراز.