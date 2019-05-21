هاني شاكر يكشف حقيقة إيقاف محمد رمضان عن الغناء

تلقت نقابة الموسيقيين شكوى ضد الفنان محمد رمضان من شركة ريماس للإنتاج الفني بشأن قيام الفنان الشاب بمخالفة بنود التعاقد وتقديم أغنياتها دون الرجوع إليها، وهو ما دفعها لتقديم شكوى لإيقافه عن الغناء، من جانبه أصدر هاني شاكر نقيب الموسيقيين بياناً صحفياً جاء فيه «بشأن الشكوى التي تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج الفني ضد الفنان محمد رمضان إلى نقابة المهن الموسيقية على سند من القول طبقاً لما جاء بالشكوى أنه خالف بنود العقد المبرم بينهما من أنه تعاقد مع شركة أخرى وأدى لها أعمالاً من حق الشركة الشاكية، وأقام حفلاً غنائياً بالمخالفة لنصوص العقد، وطالبت الشركة الشاكية من النقابة وقف أي تصاريح غنائية أو حفلات قادمة.

اقرئي أيضا : حاتم العراقي: سعيد بتفاعل الجمهور مع «العرضحالجي»

فقد صرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد رأي الشؤن القانونية أن النقابة لا ينعقد لها اختصاص بحث الشكوى لأن محمد رمضان ليس عضواً بالنقابة وإنما ينعقد الاختصاص لنقابته التي ينتمي إليها وهي نقابة المهن التمثيلية، وبعد بحث ماجاء بالشكوى تصدر توصيات نتيجة هذا التحقيق إلى نقابة المهن الموسيقية؛ إذا ما ارتأت ثمة مخالفات، ولنقابة المهن الموسيقية اتخاذ ماتراه مناسباً في ضوء هذه التوصيات..