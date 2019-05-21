نشطاء يسخرون من مي عز الدين بعد تصريحها عن "البرنسيسة بيسة"

خرجت الفنانة مي عز الدين عن صمتها، بعد انتهاء النصف الأول من مسلسها «البرنسيسة بيسة»، والذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية، وأكدت خلال تصريحات صحفية أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً، كما أنه أعادها لجمهور المناطق الشعبية من جديد، بعدما ابتعدت عنه لعدة سنوات.

وكشفت مي أن شخصية البرنسيسة بيسة هي فكرتها، كما أنها هي التي اقترحت على مخرج المسلسل «أكرم فريد» أن تظهر بهذه الملامح، محاولة الابتعاد عن تقليد شخصية «اطاطا» التي قدمها الفنان محمد سعد في فيلم «عوكل».

اقرئي أيضا : حاتم العراقي: سعيد بتفاعل الجمهور مع «العرضحالجي»

وتعرضت مي للسخرية بعد هذه التصريحات من بعض النشطاء، الذين قالوا «مي عز الدين مش عايشة معانا في هذا الكوكب، لأنها بتقول إن مسلسلها ناجح وهو محل للسخرية من الملايين علي «فيس بوك».

مسلسل البرنسيسة بيسة من بطولة مي عز الدين وحجاج عبدالعظيم ومحمد أنور وحسام داغر ومن إخراج أكرم فريد.