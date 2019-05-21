أحمد السقا: أتواجد في منزلي ولا أستطيع الحركة بعد إجرائي عملية بالقدم

صرح الفنان أحمد السقا أنه يتواجد حالياً بمنزله بالقاهرة، حيث لا يستطيع الحركة، بعد إجرائه عملية جراحية بمنطقة القدم، نظراً لتعرضه لحادث خلال الأيام الماضية.

وأضاف السقا، أن حالته الصحية في تحسن بعض الشيء، إلا أن الأطباء طلبوا منه عدم بذل أي مجهود لمدة اسبوعين لحين تماثله للشفاء.

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وأوضح أنه لا يفعل أي شيء خلال هذه الأيام سوى مشاهدة مسلسل «ولد الغلاب» وتلقي ردود الأفعال من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «ولد الغلابة» من بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وعماد زيادة ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.