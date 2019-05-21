ماجد المصري: أتمنى حذف القبلات الساخنة من تاريخي الفني

كشف الممثل ماجد المصري أنه يتمنى حذف مشاهد قبلاته من أعماله الفنية وقال المصري: «أتمنى إزالة مشاهد قبلاتي الساخنة من تاريخي، هناك مشاهد كثيرة، (بوست كتير قوي)، محتاجين مقص كبير لحذفها»، حسب تصريحاتها ببرنامج «شيخ الحارة».

وتابع مازحًا: «أنا أبوس بقى وبعدين نشيلها في الرقابة».

وأكد ماجد المصري أنه لا يقدم أي أعمال فنية لحاجة مادية، قائلاً: «مستحيل أن أقدم دوراً من أجل أزمة مالية أمر بها، كما أن أجري ليس كبيراً ليحدث فرقاً ويغير ظروفي المادية».

وأكد المصري أنه لا يتقاضى أموالًا مقابل ظهوره ضيف شرف في بعض الأعمال.

من ناحية أخرى، يعرض لماجد المصري في رمضان 2019 مسلسل «زلزال» ويشارك فيه مع محمد رمضان وحلا شيحة ومنى عبد الغني ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

شاهدي الفيديو :