إلهام شاهين: انفصلت عن زوجي بسبب سهير رمزي

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في الموسم الثالث من برنامجها شيخ الحارة الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الجاري عبر شاشة القاهرة والناس، وتحدثت إلهام شاهين عن سبب انفصالها من زوجها المنتج عادل حسني، وقالت إن زوجها كان يكبرها بـ 25 سنة وإنها تزوجته بسبب حمايته لها، وكانت تطمع في حمايته وحكمته وأخلاقه وإنها كانت تحبه وكانت ترى فيه الأب قبل الزوج، وحتى اليوم عندما أتعرض لمشكلة أتحدث معه وأستجيب لنصيحته، فمازالت علاقتنا متميزة للغاية وأصدقاؤه متميزين للغاية.

وعن مساعدته لها في بدايتها وإنتاجه لها قالت إنها كانت تعاني من مشاكل كبيرة مع جلال الشرقاوي ونور الدمرداش وممدوح الليثي ولكنهم لم يستطيعوا أن يجبروني على ترك الفن، وقالت إن سبب طلاقها منه أنه دخل المجال الفني وأصبح من أهم المنتجين في مصر، فعندما تزوجته كان رجل سياحة ويمتلك الكثير من الفنادق العائمة، وكانت أولى خطواته الإنتاجية مع الفنانة سهير رمزي، فهي كانت ترفض الزواج من أي شخص من داخل الوسط الفني لأن مشاكل العمل تنتقل للبيت، ولذلك كان انفصالنا الحل الأمثل لكي تستمر علاقاتنا بشكل محترم وجيد، لأن هناك إحدى الفنانات كانت سبباً في إقناعه بالإنتاج وقالت إلهام لبسمة وهبة لن تستطيعي أن توقعي بيني وبين عادل؛ لترد بسمة قائلة لم ولن نريد أن نوقعك مع أي شخص.



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