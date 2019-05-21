هكذا دعم عمرو دياب دينا الشربيني في موقع تصوير "زي الشمس"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة ظهر من خلالها الهضبة عمرو دياب داخل موقع تصوير مسلسل «زي الشمس»، الذي تخوض به الفنانة دينا الشربيني الماراثون الرمضاني الجاري.

ويبدو أن عمرو دياب قد ذهب لموقع تصوير المسلسل ليدعم الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها الجديد الذي حقق صدى طيباً منذ بدء عرضه على الشاشات في شهر رمضان الكريم.

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وظهر بالصورة بجانب عمرو دياب بطل العمل الفنان أحمد السعدني، وعدد من صناع العمل والمشاركين فيه أيضاً، وكانوا يتابعون تصوير أحد المشاهد الأخيرة من العمل، ويبدو أن عمرو دياب حريص على معرفة سير العمل، وما الذي يتبقى لمخرجه من مشاهد؛ حتى ينتهي تماماً من تصوير كل المشاهد.

يشار إلى أن مسلسل «زي الشمس» يقوم ببطولته كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية، من بينهم النجمة سوسن بدر وريهام عبدالغفور وأحمد مالك وأحمد داود وعمر السعيد وليلى عز العرب ومريم الخشت، ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز، الذي تصالح مؤخراً مع كاملة بعد أن تهكم عليها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك؛ بسبب حديثها عن حقها الأدبي في عدم نشر اسمها عل تيتر العمل الذي قامت بإخراج عدد كبير من حلقاته، ولكنها اعتذرت عن استكماله بسبب تدخلات عمرو دياب في أحداث العمل كما تردد.