أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي... لن تصدقوا كيف غير الزمن ملامحها

شارك المخرج عمر زهران جمهوره صورًا له مع الفنانة الكبيرة سهير البابلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت سهير في الصور وهي بملابس العمليات، حيث تستعد لإجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات، ولكنها ظهرت مبتسمة وبشوشة كما هي عادتها دائمًا بحسب تعليقات الجمهور.

وكتب زهران تعليقًا على الصور كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دومًا سهير البابلي.

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يذكر أن آخر أعمال سهير البابلي مسلسل «قانون سوسكا»، والذي عرض في رمضان 2014. وشاركها بطولته الفنان عزت أبو عوف، والفنانة شيرين، والفنانة إنجي أباظة، والفنان رامي غيط، وهو من تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.

وسهير البابلي من مواليد 14 فبراير (شباط) عام 1937 في محافظة دمياط، لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها مسرحية «ريا وسكينة» مع شادية، ومسرحية «مدرسة المشاغبين» مع عادل إمام وسعيد صالح، وقد اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل «قلب حبيبة». وبعدها قدمت عددًا من الأعمال الفنية أحدثها قانون سوسكا.