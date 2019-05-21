بلقيس: “أنا المرأة العربية… وأفتخر”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي عن الإعلان الدعائي الجديد الخاص بها لصالح دار “بياجيه” السويسرية لتصنيع الساعات والمجوهرات الراقية.

وتظهر بلقيس في الإعلان بلقطات مميّزة عنوانها الرقي والفخامة وهي وتتحدّث بلسان المرأة العربية وتقول: “أنا المرأة العربية، بكل فخر تقليدية، أسمح لنفسي أحلم وأتحدى خوفي وأحقق طموحاتي، لما تخلي الشمس تشرق بعد ما تغيب وتحميلها في قلبك ليل ونهار تصيري إنت الشمس وتخلي إشارقة الحياة إشراقتك إنت”.

وحقق فيديو الإعلان أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه عبر حساب بلقيس على موقع “إنستجرام” الشهير.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.