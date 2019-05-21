تغيير في ملامح ياسمين عبد العزيز.. هل خضعت لعمليات تجميل؟

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ضجة عارمة في أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب ملامحها المختلفة من حيث لون البشرة والأنف والشفاه.

وقد اتّهم عدد كبير من روّاد الإنترنت ياسمين عبد العزيز بالخضوع لعمليات تجميل أدّت إلى تغيير شكلها.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسلها الذي يحمل اسم “لآخر نفس”، ويشاركها في بطولته كل من أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، فتحي عبد الوهاب، إيهاب فهمي، وهو من إخراج حسام علي.