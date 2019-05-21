19 مليون متابع للحلقة الأخيرة من "صراع العروش" في أمريكا

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) داخل الولايات المتحدة، أكثر من 19 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقما قياسيا لشبكة (HBO) التلفزيونية الأمريكية.

وقالت شبكة (إتش.بي.أو) في بيان، الإثنين، إن العدد البالغ 19.3 مليون مشاهد يتجاوز الرقم القياسي السابق للمسلسل في حلقته قبل الأخيرة قبل أسبوع والذي سجل 18.4 مليون مشاهد.

وأضافت أن الحلقة الأخيرة أصبحت أيضا الحلقة المنفردة الأعلى مشاهدة على الشبكة على الإطلاق متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلسل الإثارة والجريمة "آل سوبرانو" في عام 2002.

وبعد 8 مواسم و73 حلقة، وصل المسلسل لنهايته بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة العرش.

واستمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة وأنهت مساء الأحد حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة، والمسلسل مقتبس عن روايات جورج آر.آر. مارتن.

وانتهت المنافسة الشرسة في المسلسل على العرش الحديدي المصنوع من مئات السيوف بوفاة أولا ثم باختيار غير متوقع لمن سيحكم مملكة ويستيروس الخيالية.

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وبذلك وصل المسلسل الذي أصبح حجر الأساس في عروض فترة الذروة لشبكة (إتش.بي.أو) إلى الختام، لكن موسمه الأخير كان أيضا الأكثر إثارة للانقسام؛ إذ وجد المعجبون والنقاد نقاطا اعتبروها سلبية في تطورات معينة في الحبكة، خاصة تلك المتعلقة بإحدى الشخصيات الرئيسية.

وكان أبرز انتقاد من المعجبين لتحول شخصية دنيرس تارجارين (ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك إلى الشر، إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.

وتُقتل تارجارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينجتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها، بعد ذلك يحرق آخر تنين لها على قيد الحياة العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.





في نهاية المطاف يقع اختيار عدد كبير من أفراد عائلات النبلاء على شخص غير متوقع ليصبح الملك وهو براندون ستارك، الذي يلعب دوره الممثل أيزاك همبستيد رايت. وكان ستارك قد دُفع من برج عال في الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت في عام 2011 مما أدى لإصابته بالشلل لكن هذه السقطة أيقظت قوى غامضة مكنته من رؤية الماضي والمستقبل.

وتطور المسلسل من بدايات غير متقنة إلى ظاهرة ثقافية، ونمت ميزانيته لتصل تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة في الموسم الأخير إلى 15 مليون دولار، وفقا لمجلة فارايتي.

وحاز المسلسل على العديد من جوائز إيمي التلفزيونية، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي.