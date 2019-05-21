مارادونا يطالب الجماهير بمقاطعة فيلم عن حياته

طالب دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الجماهير بمقاطعة فيلم يتناول قصة حياته، من المقرر عرضه 14 يونيو المقبل.





وأبدى اللاعب الأرجنتيني الشهير والفائز بكأس العالم، غضبه من الملصق الترويجي للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عنه، حيث كُتب: "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال".





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وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية: "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص. إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه".





وكان آصف كاباديا مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.

وقال لرويترز: "هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له".

وغاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي الأحد الماضي. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو المقبل.