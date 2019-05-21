مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه الجديد بسبب وصفه بهذه الكلمة

May 21, 2019
طالب أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بمقاطعة مشاهدة فيلم جديد عن حياته عند عرضه الشهر القادم.
ويبدو ان الاعلان الترويجي للفيلم الوثائقي عن النجم الارجنتيني كان السبب وراء طلبه بمقاطعة الفيلم بعدما وردت كلمة “محتال”، حيث كُتب على الملصق: ”دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب“.
وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية ”لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه”.
وكان “مارادونا” قد غاب عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي يوم الأحد الماضي ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 حزيران المقبل.
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