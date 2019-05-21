الدكتورة خلود تقدم هدية "باهظة" لزوجها.. والجمهور ملّ من أسلوبها الاستعراضي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، زوجها المودل الأردني أمين بهدية باهظة الثمن بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت خلود متابعيها بمقطع فيديو عبر "سناب شات" ، أثناء اصطحابها لزوجها إلى معرض السيارات، معلقة: "عشان طلعتنا ما تكون على الفاضي قلنا نيجي هنا قبل ما نرد البيت".

ثم سألت إحدى العاملات بالمعرض عن سيارة فيراري حمراء مربوطة بشريط، قائلة: "الله هادي حق منو.. ياريت أنا مكان الشخص اللي هيفاجئونه".

وسريعًا ما أدرك أمين أن هذه السيارة هدية عيد ميلاده، وبدت ملامح السعادة واضحة على وجهه، ثم قام بتقبيل رأسها لكي يشكرها على هذه الهدية.

ونشر أمين مجموعة من الصور للسيارة، عبر "إنستغرام"، معلقًا: "الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك".

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وطبعا تعرضت الفاشينيستا لهجوم حاد من قبل متابعيها بعد انتشار الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها عدد كبير من الأشخاص بالإنسانة المزيفة، ولامها آخرون على طريقتها في التباهي بممتلكاتها والهدايا التي تقدمها لزوجها، والتي يقدمها لها هو أيضًا.

وقالت إحدى المتابعات، إن عنصر التباهي الذي بات واضحًا في منشورات الدكتورة خلود صار مستفزًا، لدرجة أنها أصبحت تقلب الصفحة عند مشاهدة أمور تخصها، واصفة إياها بالبعيدة عن حياة الناس الطبيعيين.

وقال متابع آخر إنه لا يجوز لخلود التفاخر بنشر هذه الأمور؛ لأن عددًا كبيرًا من الأشخاص باتوا لا يهتمون بالمقتنيات المادية التي أفرطت خلود وزوجها بعرضها أمام الملأ.

ورأى آخرون أن شريحة كبيرة من الجمهور قد ملّت من الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده خلود وأمثالها.