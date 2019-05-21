قُصي خولي: أكرّر العمل مع نادين نجيم بشروط.. والحيّز الجماليّ في خمسة ونص له ظرفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنّان السّوريّ، قُصي خولي، إنّ الجمهور هو من من سيحدّد الناجح من بين مسلسلي "الهيبة"، و"خمسة ونص"، مشددًا، على أنّ "السوشال ميديا" سلاح خطير، وتتحكّم بالفشل، أو النّجاح.

وأوضح خولي، في مقابلة تلفزيونيّة ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يُقدّمه على العلياني، أنّه سيكرّر العمل مع النّجمة اللّبنانيّة، نادين نجيم، بشرط أنْ يتوافر النّص الجيّد والشّركة الجيّدة للعمل.

ونوّه، إلى أنّ نجيم، من أهمّ الفنّانات في لبنان، والوطن العربيّ، واصفًا إيّاها بالمجتهدة، مضيفًا: "وافقت على المشاركة في مسلسل (خمسة ونص)، لأنني وجدت البيئة الدرامية التي أفضلها.

كما أشار الخولي، أنّه لا يحبّ الاعمال التي تعتمد على الشّكل الجماليّ للممثّل، مشيرًا، إلى أنّ خمسة ونص له ظرفه بالاعتماد على جمال نجومه.

وحول ما أُشيع عن عدم التّوافق بينه وبين نادين نجيم، في كواليس تصوير المسلسل، نفى "خولي" ذلك، مؤكدًا، أنّ كلّ شخص في عمله، له طقوس معيّنة يتّبعها لراحته.

وعن الأقوى فنيًا، من بين سلافة معمار، ونادين نجيم، قال قصي، إنّ معمار تنتمي لمدرسة فنيّة تعتمد على دراسة مدّتها 4 سنوات، أما نادين نجيم، فتنتمي لمدرسة أخرى تمامًا.

وبشأن إساءة مسلسل "خمسة ونص"، لمسلسل "الهيبة"، قال قُصي، إنها غير متعمّدة، إلا أنّ الشّركة المُنتجة هي من تُسأل عن انتشار الفيديو المسيء، خاصًة أنّ العملين من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، مضيفًا: "لا أعرف ما إذا كان القصد إثارة الجدل أم لا، لكن المنتج صادق الصبّاح، من أهم المنتجين في الوطن العربي".

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وشددّ النّجم السّوريّ، على قوّة المنافسة بين مسلسله "الهيبة الحصاد"، و"خمسة ونص"، مشيرًا، إلى أنّ العلاقة بين الممثلين ليست لإثبات ثنائيّة من الأهمّ، ولكنّ الهدف، هو إثبات أنّك ممثّل جيّد، في ظلّ إنتاج جيّد، ونصّ ومخرج جيّدين.

وأوضح خولي، الجدل الذي أُثير حول وضعه للعلم الأمريكيّ في حسابه عبر "إنستغرام"، فقال، إنّ وضع صورة العلم لا تدلّ على أنّه كان في زيارة لأمريكا، كاشفًا، عن حصوله على الجنسيّة الأمريكيّة.

ونفى قصي رفضه التّمثيل مع مكسيم خليل، بسبب وضع والدته في دار العجزة، منوهًا، إلى أنّه لم يُعرض عليه العمل معه.

وأشار، إلى أنّه قدّم دور الرّجل البسيط والشّعبيّ، حتى لا ترتبط نجوميّته بالوسامة، نافيًا، أنْ تكون الأحداث في سوريا، قد كسرتْ الدراما السّوريّة، وعزّزتْ الأعمال العربيّة.

واعتبر قصي خولي، نفسه من بين النّجوم السّوريّين الأعلى أجرًا، معلنًا، عودته للعمل في مصر قريبًا.